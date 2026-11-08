В польском Кракове возле Главной рыночной площади, где 7 ноября произошла массовая стрельба, появился стихийный мемориал. Люди приносят цветы и зажигают свечи в память о погибших. Как передаёт корреспондент «Осторожно, новости», горожане продолжают приходить к месту трагедии, несмотря на полицейское оцепление.

У Главной рыночной площади Кракова возник стихийный мемориал после теракта. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Вход на саму площадь остаётся перекрытым. Территорию охраняют сотрудники полиции, а на прилегающих улицах продолжаются работы по устранению последствий нападения. В магазинах и ресторанах, пострадавших во время стрельбы, убирают осколки и заменяют разбитые стёкла. На опубликованных фотографиях видны поминальные свечи, цветы, повреждённые витрины и полицейские кордоны.

Тем временем появились новые данные о состоянии пострадавшей при теракте россиянки. Несмотря на распространившиеся ранее сообщения о её гибели, женщина жива. Как уточнили в российском посольстве в Польше, её состояние оценивается как стабильное. Ранее Life.ru сообщал о ранении гражданки РФ. Дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавшей и местными медицинскими учреждениями.

Пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая также сообщила, что среди погибших и пострадавших оказались граждане пяти иностранных государств — России, Великобритании, Австрии, Германии и Португалии. Власти не раскрывают персональные данные жертв и раненых из соображений конфиденциальности.

В Польше 8 и 9 ноября объявлены днями национального траура. В самом Кракове траур продлится дольше — до 11 ноября включительно. На городских учреждениях приспущены флаги, муниципальные развлекательные мероприятия отменены.

Напомним, 7 ноября вооружённый мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. При попытке задержания произошла перестрелка с полицией. Нападавшего ранили и доставили в больницу. Им оказался 24-летний гражданин Польши. Прокуратура квалифицировала произошедшее как террористический акт.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении трёх тел в доме предполагаемого террориста. По данным польских властей, погибшими оказались близкие родственники мужчины — его родители и сестра. Правоохранители выясняют обстоятельства их смерти. Кроме того, полиция опровергла сообщения о возможном сообщнике стрелка, заявив, что известный участник нападения действовал в одиночку.