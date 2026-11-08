В польском Кракове в ночь после массовой стрельбы на Главной рыночной площади задержали 23-летнего мужчину с ножом. Во время операции полицейские применили огнестрельное оружие, однако никто не пострадал. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошёл на улице Капеланка. После трёх часов ночи в полицию поступило несколько сообщений о человеке, который ходил по улице с ножом. Прибывшие сотрудники обнаружили мужчину с клинком длиной около 20 сантиметров.

Сначала правоохранители произвели предупредительные выстрелы, но мужчина не отреагировал. Тогда один из полицейских выстрелил в его сторону, однако промахнулся. После этого 23-летний молодой человек выбросил нож и был задержан.

Как рассказала представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло, задержанного доставили в больницу. Предварительно, у него могут быть психические нарушения, однако точных сведений о состоянии его здоровья пока нет.

В полиции отдельно подчеркнули, что произошедшее на улице Капеланка не связано с массовой стрельбой на Главной рыночной площади Кракова.

Накануне в историческом центре города вооружённый мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля. В результате нападения погибли шесть человек, ещё не менее 15 получили ранения. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об обнаружении трёх тел в доме убийцы. По предварительным данным, погибшие могли быть его близкими родственниками. Обстоятельства их смерти устанавливаются.

В связи с трагедией власти объявили в Кракове траур до 11 ноября. В городе отменили муниципальные развлекательные мероприятия.