Россиянка погибла при массовой стрельбе в центре Кракова
МВД Польши сообщило о гибели россиянки при стрельбе в Кракове
Обложка © ТАСС / AP / Beata Zawrzel
Гражданка России погибла в результате массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади польского Кракова. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Польши.
Ранее российское посольство в Варшаве сообщало о соотечественнице, получившей ранение во время нападения. Дипломаты связались с её родственниками и представителями медицинских учреждений Кракова.
Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля прямо в историческом центре города. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди пострадавших оказались иностранцы и двое полицейских.
Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши. После перестрелки с правоохранителями его ранили и задержали. Позднее в доме подозреваемого обнаружили тела трёх человек — его родителей и сестры.
Польская прокуратура расследует произошедшее как преступление террористического характера. По версии следствия, злоумышленник стремился запугать население.
Ранее стало известно, что мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, придерживался ультраправых и националистических взглядов. Тем временем СМИ раскрыли его личность.
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