Гражданка России погибла в результате массовой стрельбы, произошедшей 7 ноября на Главной рыночной площади польского Кракова. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Польши.

Ранее российское посольство в Варшаве сообщало о соотечественнице, получившей ранение во время нападения. Дипломаты связались с её родственниками и представителями медицинских учреждений Кракова.

Вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля прямо в историческом центре города. В результате нападения погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Среди пострадавших оказались иностранцы и двое полицейских.

Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши. После перестрелки с правоохранителями его ранили и задержали. Позднее в доме подозреваемого обнаружили тела трёх человек — его родителей и сестры.

Польская прокуратура расследует произошедшее как преступление террористического характера. По версии следствия, злоумышленник стремился запугать население.