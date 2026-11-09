Устроивший кровавую бойню с 9 убитыми и 15 ранеными в Кракове умер в больнице
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Мужчина, устроивший массовую стрельбу в центре польского Кракова, скончался в больнице утром 9 ноября. Нападавший находился в тяжёлом состоянии после перестрелки с полицейскими, которые ранили его при задержании двумя днями ранее. О смерти 24-летнего гражданина Польши сообщила полиция Малопольского воеводства в соцсети X.
Медикам не удалось спасти мужчину, который после вооружённого нападения был доставлен в одну из краковских больниц.
«Мы сообщаем, что виновник трагических событий скончался сегодня рано утром в больнице», — говорится в заявлении правоохранителей.
Трагедия произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Вооружённый мужчина въехал в исторический центр города на автомобиле Subaru и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами нападения стали шесть человек, ещё 15 получили ранения. Среди пострадавших оказались двое полицейских, участвовавших в задержании. Позднее в доме подозреваемого в городе Островец-Свентокшиский обнаружили тела ещё трёх человек. Погибшими оказались его отец, мать и сестра. Следователи проверяют причастность мужчины к гибели родственников.
Кроме того, российское посольство в Варшаве опровергло сообщения о гибели гражданки РФ при нападении в Кракове. Дипломаты подтвердили,