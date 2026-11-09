Устроивший массовую стрельбу в польском Кракове 24-летний мужчина может провести остаток жизни в тюрьме. Следствие рассматривает сразу два преступных эпизода, каждый из которых предусматривает пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил министр юстиции и генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек в эфире TVP Info.

«Если преступник выживет, ему грозит пожизненное заключение», — отметил глава ведомства.

Расследование охватывает не только нападение на прохожих в центре города, но и гибель троих членов семьи подозреваемого. В квартире мужчины обнаружили тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры. Все трое получили огнестрельные ранения.

Саму стрельбу на Главной рыночной площади прокуратура квалифицировала как преступление террористического характера. Правоохранители проверяют контакты задержанного и выясняют, мог ли кто-либо помогать ему в подготовке нападения. При этом Журек считает, что мужчина, вероятнее всего, действовал в одиночку.

Подозреваемый остаётся в больнице после перестрелки с полицейскими. Из-за тяжёлого состояния медики пока не позволяют следователям проводить с ним процессуальные действия.

Нападение произошло 7 ноября. Мужчина открыл огонь по людям из автомобиля, в результате чего погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения, включая самого стрелявшего. Среди пострадавших оказались двое полицейских. Всего с учётом погибших родственников подозреваемого жертвами двух эпизодов стали девять человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что Главную рыночную площадь Кракова вновь открыли для посетителей после завершения работы экстренных служб. При этом на фасадах зданий и витринах остались следы пуль, а жители города продолжают приносить цветы и свечи в память о погибших.