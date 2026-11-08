Власти Польши не намерены запрещать традиционный марш националистов, который ежегодно проходит 11 ноября в Варшаве. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на фоне массовой стрельбы в Кракове, унёсшей жизни шести человек.

«Никто не собирается запрещать Марш независимости. Спекуляции по этому поводу — это обычная дезинформация», — написал Туск в соцсети Х.

При этом премьер призвал участников предстоящего марша националистов воздержаться от агрессивных действий и уважительно относиться к сотрудникам полиции, которые будут обеспечивать общественный порядок.

Отдельно Туск обратился к организаторам и участникам контрдемонстраций. Он попросил отказаться от встречных акций, чтобы не осложнять работу правоохранителей и не создавать дополнительных угроз безопасности на улицах Варшавы.

Марш националистов проводится в польской столице ежегодно 11 ноября, когда страна отмечает восстановление государственной независимости в 1918 году. В шествии традиционно участвуют националистические и правые движения. В предыдущие годы отдельные акции сопровождались столкновениями с полицией и беспорядками.

Вопрос о безопасности массовых мероприятий обострился после трагедии в Кракове 7 ноября. По данным польской полиции, вооружённый мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля в центре города. В результате погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения, в том числе сотрудники полиции.

Подозреваемого задержали после перестрелки с правоохранителями. Он получил ранения и был госпитализирован. Позднее в доме мужчины обнаружили тела его родителей и сестры. Следователи устанавливают обстоятельства нападения и возможные мотивы преступления.