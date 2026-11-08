Среди шести человек, погибших в результате массовой стрельбы в центре польского Кракова, оказались граждане Австрии и Великобритании. Остальные четверо погибших имели польское гражданство. Об этом сообщил глава Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Кленчар, слова которого приводит портал Onet.

По словам чиновника, одной из жертв нападения стала 51-летняя гражданка Австрии. Также погиб 32-летний британец. Личности всех шести погибших уже установлены.

Трагедия произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. По данным польских правоохранителей, 24-летний мужчина в камуфляже открыл стрельбу по случайным прохожим из автомобиля Subaru без регистрационных номеров.

В результате нападения погибли шесть человек. Ещё 15 человек получили ранения, не считая самого стрелявшего. По данным региональных властей, 12 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Среди раненых есть двое сотрудников полиции.

Нападавшего удалось задержать после перестрелки с правоохранителями. Мужчина получил огнестрельные ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое.

Позднее в доме подозреваемого полицейские обнаружили тела ещё трёх человек — его родителей и сестры. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели и проверяют возможную связь с нападением в центре Кракова.

Польская прокуратура расследует массовую стрельбу как преступление террористического характера. В стране объявили национальный траур, а в самом Кракове траурные мероприятия продлятся до 11 ноября.