Рыночную площадь Кракова открыли после массовой стрельбы 7 ноября
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Главную рыночную площадь польского Кракова вновь открыли после стрельбы, произошедшей накануне. Городские службы завершили работу на месте трагедии, однако на фасадах зданий и стёклах до сих пор заметны следы пуль. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Службы уже завершили работу на месте вчерашней стрельбы. Рыночная площадь снова открыта для людей», — сообщил очевидец.
Он уточнил, что на некоторых витринах и фасадах сохранились следы от пуль. Тем временем на улице Славковской и Мариацкой площади, расположенных неподалёку от места нападения, жители и туристы стихийно собираются, чтобы почтить память погибших. Люди приносят цветы и зажигают поминальные свечи.
Напомним, трагедия произошла 7 ноября. Мужчина по имени Михал О. открыл огонь по людям из автомобиля. Жертвами нападения стали шесть человек, ещё 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. Кроме того, преступник застрелил собственных отца, мать и сестру у себя дома. При задержании стрелявшего ранили, после чего доставили в больницу.
Польская прокуратура расследует массовую стрельбу как теракт. Позже выяснилось, что ещё в школьные годы подозреваемый рисовал сцены нападения на учебное заведение. По словам его бывшей одноклассницы, на одном из рисунков он изобразил себя с пистолетом.
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