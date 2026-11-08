Михал О., задержанный после стрельбы в центре Кракова, ещё в школьные годы рисовал сцены нападения на школу. На одном из рисунков он изобразил себя с пистолетом, рассказала его бывшая одноклассница. Её слова приводит польское издание Interia.

По словам женщины, одноклассники спросили Михала, что он нарисовал. Тот ответил, что это нападение на школу, а человек, который входит с оружием, — он сам. Она вспомнила и другой случай: однажды он подключился к дистанционному уроку в противогазе.

Стрельба произошла 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Нападавший открыл огонь из автомобиля. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. Самого 24-летнего Михала О. ранили при задержании и доставили в больницу.

При обыске в доме Михала О. в Островце-Свентокшиском обнаружили тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями.