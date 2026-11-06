Российская металлургическая компания «Северсталь» намерена обратиться в суд после публичных заявлений губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Поводом стали обвинения в том, что компания и её руководство якобы финансируют негативные публикации о главе региона и его команде. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В «Северстали» категорически отвергли утверждения губернатора. По словам представителей компании, никаких денег на подготовку расследований или размещение материалов против Филимонова, в том числе в зарубежных СМИ и у иноагентов, предприятие не выделяло.

«Ни компания «Северсталь», ни её руководители не выделяли никаких средств на финансирование проведения расследований и размещение негативных материалов в отношении Филимонова и его сотрудников, и заявления на этот счёт являются абсолютно ложными и остаются полностью на совести Филимонова», — заявили в пресс-службе.

Представители компании подчеркнули, что намерены защищать свою репутацию в судебном порядке от «клеветнических нападок руководства Вологодской области». Сейчас юристы прорабатывают вопрос о подаче соответствующего иска. Документов, подтверждающих, что заявление уже поступило в суд, пока нет.

Новый виток конфликта начался 5 ноября, когда Филимонов сообщил о якобы готовящемся журналистском расследовании, посвящённом его имуществу и активам родственников. Губернатор назвал будущую публикацию заказной и упомянул заместителя генерального директора «Северстали» по коммуникациям и взаимодействию с органами власти Алексея Егорова.

Противоречия между властями Вологодской области и руководством металлургической компании возникают не впервые. Ранее стороны публично спорили о налоговых отчислениях, инвестициях и участии предприятия в социальных проектах региона. При этом председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ранее отрицал наличие конфликта с губернатором.

Весной 2025 года Филимонов заявлял о готовности наладить сотрудничество с компанией. В своём последнем обращении он также подчеркнул, что положительно относится к коллективу предприятия и открыт к конструктивному диалогу с отдельными представителями его руководства.