Вологодский губернатор Филимонов назвал погибшего рэпера Маваши «воином света»
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал погибшего рэпера Мишу Маваши (Михаила Ница) настоящим «воином света». Глава региона опубликовал трогательное прощание с музыкантом.
«Он был настоящим мирным воином, воином света. Быть воином — жить вечно», — написал Филимонов.
Вместе с публикацией губернатор выложил последнее совместное фото с артистом. Снимок был сделан 15 августа 2026 года на Всероссийском фестивале «Рэп на Руси» в Кирилловском округе. Филимонов назвал тот день их последней встречей при жизни музыканта.
Глава региона вспомнил Маваши как соратника и единомышленника, который объединял людей своим творчеством. По словам губернатора, песни исполнителя о русском характере и традиционных ценностях становились для слушателей источником силы.
Филимонов выразил уверенность, что идеи музыканта продолжат жить благодаря его единомышленникам. Он назвал Маваши человеком, который не только говорил о своих убеждениях, но и действовал в соответствии с ними.
Ранее Life.ru сообщил о скоропостижной смерти 41-летнего Миши Маваши. О трагедии рассказали соратники музыканта. Они назвали произошедшее несчастным случаем и пообещали позднее объявить дату и место прощания.
Позже появились предварительные подробности гибели артиста. По информации Mash, трагедия произошла в квартире музыканта в Воронеже. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти не смогли. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
С творчеством Маваши была связана и деятельность других российских исполнителей. В частности, Life.ru рассказывал о совместной композиции рэперов ST и Маваши «Зов», посвящённой защитникам России.