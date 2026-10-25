Вологодский губернатор Филимонов назвал погибшего рэпера Маваши «воином света»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов назвал погибшего рэпера Мишу Маваши (Михаила Ница) настоящим «воином света». Глава региона опубликовал трогательное прощание с музыкантом.

«Он был настоящим мирным воином, воином света. Быть воином — жить вечно», — написал Филимонов.

Вместе с публикацией губернатор выложил последнее совместное фото с артистом. Снимок был сделан 15 августа 2026 года на Всероссийском фестивале «Рэп на Руси» в Кирилловском округе. Филимонов назвал тот день их последней встречей при жизни музыканта.

Глава региона вспомнил Маваши как соратника и единомышленника, который объединял людей своим творчеством. По словам губернатора, песни исполнителя о русском характере и традиционных ценностях становились для слушателей источником силы.

Филимонов выразил уверенность, что идеи музыканта продолжат жить благодаря его единомышленникам. Он назвал Маваши человеком, который не только говорил о своих убеждениях, но и действовал в соответствии с ними.

Ранее Life.ru сообщил о скоропостижной смерти 41-летнего Миши Маваши. О трагедии рассказали соратники музыканта. Они назвали произошедшее несчастным случаем и пообещали позднее объявить дату и место прощания.

Позже появились предварительные подробности гибели артиста. По информации Mash, трагедия произошла в квартире музыканта в Воронеже. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением, однако спасти не смогли. Обстоятельства случившегося устанавливаются.