Умер российский рэпер и активист Миша Маваши

В возрасте 41 года ушел из жизни известный общественный деятель и бывший хип-хоп-исполнитель Миша Маваши (Михаил Ниц). О скоропостижной гибели лидера общественного движения сообщил его заместитель.

По предварительным данным представителей активиста, причиной смерти стал несчастный случай. Конкретные обстоятельства, время и место трагедии на данный момент не раскрываются.

Миша Маваши получил широкую известность в начале 2010-х годов как рэп-исполнитель, пропагандировавший здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и занятия спортом. В дальнейшем он завершил активную музыкальную карьеру, полностью сосредоточившись на общественной, патриотической и благотворительной деятельности, а также основал собственное движение. Информацию о дате и месте прощания соратники пообещали обнародовать позже.

Миша Маваши (настоящая фамилия — Ниц) — российский музыкант, автор песен и общественный деятель. Родился 29 января 1985 года в городе Кустанай (Казахстан). С ранних лет занимался спортом, что впоследствии стало одной из центральных тем его творчества. В 15 лет принял православие. После школы переехал в Челябинск, где получил юридическое образование, но по специальности не работал.

Творческий путь Маваши начался в жанре, который критики и слушатели относили к русскому рэпу, хотя сам исполнитель этот термин не любит. Переломным моментом стал альбом «Зерно» (2012 год). Именно после его выхода исполнитель получил широкую известность. Пластинка имела острый социальный подтекст, а слушатели и критики усмотрели в ней ультраправые националистические мотивы и пропаганду здорового образа жизни (ЗОЖ). Сам музыкант в интервью подчеркивал, что не стремится унизить какую-либо нацию, а хочет сделать людей сильными.

В 2013 году вышел альбом «Изнанка», после которого Маваши на время пропал со сцены из-за проблем со здоровьем и зависимости от обезболивающих, но смог пройти реабилитацию. В 2018 году он основал проект «Маваши group», где выступает как фронтмен и автор текстов. В 2022 году вышел альбом «Мелодекламация». В 2022 году основал общественное движение «Северный человек» с целью консолидации русских людей для взаимопомощи