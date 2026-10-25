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Регион
Опубликовано 25 октября, 16:02

Представитель Миши Маваши призвал не верить слухам о причине смерти музыканта

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Обложка © Telegram / mikhailmavashi

Причина смерти российского музыканта и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши пока достоверно не установлена, а распространяемые версии не следует принимать за подтверждённые факты. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель исполнителя, пообещавший позднее раскрыть подробности произошедшего.

По словам собеседника агентства, сейчас близкие музыканта разбираются в обстоятельствах его гибели. Он призвал не распространять неподтверждённую информацию и дождаться официальных разъяснений.

«Несколько дней, и мы дадим действительно достоверную информацию», — пояснил представитель артиста.

Музыкальную карьеру Михаил Ниц, известный под псевдонимом Миша Маваши, начал в 2009 году. Впоследствии он расширил свою творческую деятельность, запустив проекты «ЦельРазгром» и «МАВАШИ group». Помимо музыки, артист занимался общественной работой: в конце 2022-го создал движение «Северный человек», а осенью следующего года побывал в зоне СВО с гуманитарным грузом для российских военных.

Семья рэпера Миши Маваши заявила, что не знает точную причину его смерти
Семья рэпера Миши Маваши заявила, что не знает точную причину его смерти

Ранее Life.ru писал музыкант скончался в ночь с 24 на 25 октября. Позже стало известно о проверке Следственного комитета по факту смерти Миши Маваши в Воронеже. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину гибели музыканта. Для этого назначены экспертизы и проводятся необходимые проверочные мероприятия.

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Вероника Бакумченко
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