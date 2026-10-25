Представитель Миши Маваши призвал не верить слухам о причине смерти музыканта

Причина смерти российского музыканта и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши пока достоверно не установлена, а распространяемые версии не следует принимать за подтверждённые факты. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель исполнителя, пообещавший позднее раскрыть подробности произошедшего.

По словам собеседника агентства, сейчас близкие музыканта разбираются в обстоятельствах его гибели. Он призвал не распространять неподтверждённую информацию и дождаться официальных разъяснений.

«Несколько дней, и мы дадим действительно достоверную информацию», — пояснил представитель артиста.

Музыкальную карьеру Михаил Ниц, известный под псевдонимом Миша Маваши, начал в 2009 году. Впоследствии он расширил свою творческую деятельность, запустив проекты «ЦельРазгром» и «МАВАШИ group». Помимо музыки, артист занимался общественной работой: в конце 2022-го создал движение «Северный человек», а осенью следующего года побывал в зоне СВО с гуманитарным грузом для российских военных.

Ранее Life.ru писал музыкант скончался в ночь с 24 на 25 октября. Позже стало известно о проверке Следственного комитета по факту смерти Миши Маваши в Воронеже. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину гибели музыканта. Для этого назначены экспертизы и проводятся необходимые проверочные мероприятия.