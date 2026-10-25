Семья рэпера Миши Маваши заявила, что не знает точную причину его смерти

Родственники умершего рэпера и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши пока не смогли выяснить достоверные обстоятельства его гибели. В разговоре с РИА «Новости» представители семьи признались, что сами ищут информацию и сомневаются в распространяемых версиях произошедшего.

О смерти 41-летнего музыканта стало известно 25 октября из сообщения в его телеграм-канале. Однако подробностей случившегося близким, по их словам, пока не сообщили.

«Мы с ним не рядом живем. Мы также сейчас ищем информацию и ничего достоверного найти не можем», — рассказал собеседник агентства.

Родные исполнителя также усомнились в сообщениях о возможном несчастном случае. Представитель семьи предположил, что при обычной аварии или другом происшествии обстоятельства гибели стали бы известны значительно быстрее.