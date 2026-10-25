СК начал проверку обстоятельств смерти рэпера Миши Маваши в Воронеже

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 41-летнего рэпера и общественного деятеля Миши Маваши (Михаила Ница) в Воронеже. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего и точную причину гибели музыканта. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Следственными органами СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 41-летнего музыканта и общественного деятеля, проживавшего в городе Воронеже», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия и назначили экспертизы. Их результаты должны помочь выяснить, при каких обстоятельствах погиб артист. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

О смерти Маваши стало известно утром 25 октября. Представитель музыканта сообщил в его официальном Telegram-канале, что тот скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. При этом подробности трагедии раскрывать не стал, попросив поклонников проявить уважение к семье погибшего и не распространять слухи.

Михаил Ниц получил известность в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям о спорте, здоровом образе жизни и патриотизме. Позднее он основал музыкальный коллектив «МАВАШИ group», в котором выступал вокалистом и автором текстов. В последние годы артист также занимался общественной деятельностью и возглавлял движение «Северный человек».