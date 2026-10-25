Музыкант Миша Маваши скончался от огнестрельного ранения

Российский музыкант и общественный деятель Миша Маваши (Михаил Ниц) скончался в Воронеже в результате тяжелого огнестрельного ранения головы. Врачи боролись за его жизнь, однако травма оказалась несовместимой с жизнью, узнал Mash.

Трагический инцидент произошел в квартире исполнителя. В этот момент дома находилась его супруга: женщина была в соседней комнате и выбежала на звук внезапного выстрела.

Пострадавшего в экстренном порядке доставили в воронежскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи «Электроника». Несмотря на усилия реанимационной бригады, спасти артиста не удалось.

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий случившегося. Согласно предварительным данным, к летальному исходу могло привести неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Параллельно следователи проверяют версию о возможном совершении самоубийства.

Специалисты проводят необходимые баллистические и судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить полную картину и поминутную хронологию произошедшего.

По итогам процессуальной проверки следственные органы примут решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в нем при подтверждении несчастного случая.

Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года в Кустанае Казахской ССР. Широкую известность получил в начале 2010-х годов благодаря рэп-композициям о спорте, здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек и патриотизме. Музыкальную карьеру начал в 2009 году, выпустив дебютный альбом «Только правда». Позднее исполнитель отошёл от рэпа и создал альтернативную рок-группу «МАВАШИ group», в которой выступал вокалистом.

В 2022 году музыкант основал общественное движение «Северный человек», выступающее за сохранение традиционных ценностей, развитие русской культуры и поддержку спорта. В последние годы Маваши проживал в Воронеже, продолжал заниматься творчеством и общественной деятельностью.