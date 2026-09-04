«Связался с бандитами»: Коллега Жени Белоусова раскрыл настоящую причину смерти звезды 90-х

Популярный в 90-е годы певец Женя Белоусов скончался в 32 года из-за колоссального стресса, вызванного конфликтом с криминальными структурами, заявил лидер группы «Сладкий сон» Сергей Васюта. По его словам, исполнитель решил заняться коммерцией и выбрал крайне опасную сферу — водочный бизнес. Это привело к роковым последствиям.

«Женя Белоусов полез в водочный бизнес, связался с бандитами. Они его стали прессовать, возник огромный стресс — в итоге инсульт и смерть», — отметил музыкант в беседе с NEWS.ru.

Васюта отметил, что в то время индустрия шоу-бизнеса работала по другим законам. Чтобы песни крутили на радио и показывали по телевидению, артистам приходилось заносить конверты с деньгами редакторам. Сам он от подобной практики отказался, однако Белоусов, желая оставаться на вершине славы, пошёл на риск и связался с опасными людьми.

Напомним, Жени Белоусова не стало 2 июня 1997, однако его хиты навсегда остались в памяти россиян. Life.ru предлагает вспомнить его творчество и угадать песни, под которые многие провели свою молодость, всего по паре строк.