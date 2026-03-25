Рэпер ST: Верховный главнокомандующий должен одержать победу вместе со страной

Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью проекту Марии Чадиной «Громче слов» рассказал о своём отношении к специальной военной операции и о том, как изменилось его творчество после поездок в Донбасс.

Артист признался, что раньше не писал песни на военную тематику, но после поездок на передовую его взгляды изменились.

«Я никогда не хотел, чтобы была война. Но мне всегда казалось, что в музыке есть особенный смысл, и этот смысл не просто веселить, развлекать, это действительно огромная сила», — сказал ST.

Свои новые треки он посвятил защитникам. «Дай ему сил» — о Владимире Путине и бойцах на передовой, «Зов», записанный с Маваши, — обращение к защитникам страны, а «Колыбельная» — о детях, ждущих отцов из зоны СВО.

Рэпер также подчеркнул, что ещё до начала спецоперации для себя решил: если придёт повестка, он пойдёт служить. Он вырос в семье военных, поэтому другого варианта не рассматривал.

Тем временем певец Николай Бортник, более известный как Макс Барских, оказался под пристальным вниманием российских правовых экспертов: артист может понести уголовную ответственность за свои публичные заявления против РФ.