Не прошло и двух недель: Рэпер Миша Маваши незадолго до смерти сыграл свадьбу

Российский рэпер Миша Маваши (Михаил Ниц), скончавшийся в ночь на 25 октября, незадолго до трагедии сообщил поклонникам о своей свадьбе. Всего за десять дней до смерти 41-летний музыкант опубликовал в Telegram фотографии с молодой супругой.

Свадебные снимки появились в официальном канале исполнителя 15 октября. На фотографиях Маваши позирует в чёрном костюме и солнцезащитных очках, а его избранница — в белом платье. Молодожёны улыбаются и обнимаются.

«Женились мы», — коротко подписал публикацию артист.

Рэпер Миша Маваши женился за десять дней до своей смерти. Фото © Telegram / mikhailmavashi

При этом подробности церемонии музыкант раскрывать не стал. Где именно состоялась свадьба и кто присутствовал на торжестве, неизвестно. Имя новой супруги Маваши также публично не уточнялось.

Ранее рэпер был женат на Валерии Воеводиной, которая выступала в его музыкальном коллективе «МАВАШИ group» в качестве бэк-вокалистки. Пара заключила брак в 2021 году, однако весной 2023-го исполнитель сообщил о разводе.