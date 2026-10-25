Не прошло и двух недель: Рэпер Миша Маваши незадолго до смерти сыграл свадьбу
Рэпер Миша Маваши женился за десять дней до своей смерти
Обложка © Telegram / mikhailmavashi
Российский рэпер Миша Маваши (Михаил Ниц), скончавшийся в ночь на 25 октября, незадолго до трагедии сообщил поклонникам о своей свадьбе. Всего за десять дней до смерти 41-летний музыкант опубликовал в Telegram фотографии с молодой супругой.
Свадебные снимки появились в официальном канале исполнителя 15 октября. На фотографиях Маваши позирует в чёрном костюме и солнцезащитных очках, а его избранница — в белом платье. Молодожёны улыбаются и обнимаются.
«Женились мы», — коротко подписал публикацию артист.
Рэпер Миша Маваши женился за десять дней до своей смерти. Фото © Telegram / mikhailmavashi
При этом подробности церемонии музыкант раскрывать не стал. Где именно состоялась свадьба и кто присутствовал на торжестве, неизвестно. Имя новой супруги Маваши также публично не уточнялось.
Ранее рэпер был женат на Валерии Воеводиной, которая выступала в его музыкальном коллективе «МАВАШИ group» в качестве бэк-вокалистки. Пара заключила брак в 2021 году, однако весной 2023-го исполнитель сообщил о разводе.
О смерти 41-летнего исполнителя стало известно 25 октября 2026 года. Представитель музыканта сообщил в его Telegram-канале, что Маваши скончался в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая.