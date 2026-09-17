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Регион
Опубликовано 17 сентября, 04:20

Сезон закруток слили в трубу: Россияне забивают канализацию очистками, огрызками и кочерыжками

Росводоканал: Число засоров заметно выросло из-за сезона домашних заготовок

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Сезон домашних заготовок оборачивается дополнительной нагрузкой на городскую канализацию: вместе с огурцами, яблоками и капустой россияне массово отправляют в унитазы очистки, кочерыжки и косточки. В августе и сентябре число засоров заметно растёт, рассказали Life.ru в ГК «Росводоканал».

По данным компании, специалисты регулярно извлекают из труб картофельную кожуру, яблочные очистки, капустные кочерыжки и ягодные косточки. Такие отходы не растворяются в воде, а застревают в изгибах труб и постепенно превращаются в плотные пробки. Ситуацию усугубляет жир, который оседает и застывает на стенках канализации.

«Проблема засоров — это, в первую очередь, вопрос воспитания и культуры каждого жителя. Собственник жилья обязан соблюдать правила пользования жилым помещением, в том числе применять по назначению систему канализации, не превращая её в мусорное ведро», — рассказал Life.ru директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев.

Бревно, самовар, арбузы и лошадка: в Росводоканале показали, какую «запрещёнку» россияне спускают в канализацию
Бревно, самовар, арбузы и лошадка: в Росводоканале показали, какую «запрещёнку» россияне спускают в канализацию

Последствия такой «утилизации» могут выйти далеко за пределы одной квартиры. Засоры способны привести к выходу стоков на поверхность, подтоплению подвалов и дворов, неприятному запаху и даже нарушениям работы системы водоотведения.

Посторонний мусор опасен и для городских канализационных насосных станций: он может вывести из строя дорогостоящее оборудование и спровоцировать серьёзную аварию.

В Росводоканале напоминают, что в унитаз и раковину нельзя отправлять пищевые отходы, влажные салфетки, средства личной гигиены, жиры и масла, наполнители для кошачьих туалетов, а также строительный и бытовой мусор.

Россиянам рассказали, куда обращаться, если не нравится вода из-под крана
Россиянам рассказали, куда обращаться, если не нравится вода из-под крана

Россияне часто отправляют в канализацию не только воду и отходы жизнедеятельности, но и множество предметов, которые не должны там оказаться. О шокирующих находках в трубах ранее рассказывал Life.ru.

Больше новостей о коммунальной инфраструктуре и правилах содержания жилья — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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