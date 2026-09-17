Сезон закруток слили в трубу: Россияне забивают канализацию очистками, огрызками и кочерыжками
Росводоканал: Число засоров заметно выросло из-за сезона домашних заготовок
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Сезон домашних заготовок оборачивается дополнительной нагрузкой на городскую канализацию: вместе с огурцами, яблоками и капустой россияне массово отправляют в унитазы очистки, кочерыжки и косточки. В августе и сентябре число засоров заметно растёт, рассказали Life.ru в ГК «Росводоканал».
По данным компании, специалисты регулярно извлекают из труб картофельную кожуру, яблочные очистки, капустные кочерыжки и ягодные косточки. Такие отходы не растворяются в воде, а застревают в изгибах труб и постепенно превращаются в плотные пробки. Ситуацию усугубляет жир, который оседает и застывает на стенках канализации.
«Проблема засоров — это, в первую очередь, вопрос воспитания и культуры каждого жителя. Собственник жилья обязан соблюдать правила пользования жилым помещением, в том числе применять по назначению систему канализации, не превращая её в мусорное ведро», — рассказал Life.ru директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев.
Последствия такой «утилизации» могут выйти далеко за пределы одной квартиры. Засоры способны привести к выходу стоков на поверхность, подтоплению подвалов и дворов, неприятному запаху и даже нарушениям работы системы водоотведения.
Посторонний мусор опасен и для городских канализационных насосных станций: он может вывести из строя дорогостоящее оборудование и спровоцировать серьёзную аварию.
В Росводоканале напоминают, что в унитаз и раковину нельзя отправлять пищевые отходы, влажные салфетки, средства личной гигиены, жиры и масла, наполнители для кошачьих туалетов, а также строительный и бытовой мусор.
Россияне часто отправляют в канализацию не только воду и отходы жизнедеятельности, но и множество предметов, которые не должны там оказаться. О шокирующих находках в трубах ранее рассказывал Life.ru.
Больше новостей о коммунальной инфраструктуре и правилах содержания жилья — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.