Сезон закруток слили в трубу: Россияне забивают канализацию очистками, огрызками и кочерыжками

Сезон домашних заготовок оборачивается дополнительной нагрузкой на городскую канализацию: вместе с огурцами, яблоками и капустой россияне массово отправляют в унитазы очистки, кочерыжки и косточки. В августе и сентябре число засоров заметно растёт, рассказали Life.ru в ГК «Росводоканал».

По данным компании, специалисты регулярно извлекают из труб картофельную кожуру, яблочные очистки, капустные кочерыжки и ягодные косточки. Такие отходы не растворяются в воде, а застревают в изгибах труб и постепенно превращаются в плотные пробки. Ситуацию усугубляет жир, который оседает и застывает на стенках канализации.

«Проблема засоров — это, в первую очередь, вопрос воспитания и культуры каждого жителя. Собственник жилья обязан соблюдать правила пользования жилым помещением, в том числе применять по назначению систему канализации, не превращая её в мусорное ведро», — рассказал Life.ru директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев.

Последствия такой «утилизации» могут выйти далеко за пределы одной квартиры. Засоры способны привести к выходу стоков на поверхность, подтоплению подвалов и дворов, неприятному запаху и даже нарушениям работы системы водоотведения.

Посторонний мусор опасен и для городских канализационных насосных станций: он может вывести из строя дорогостоящее оборудование и спровоцировать серьёзную аварию.

В Росводоканале напоминают, что в унитаз и раковину нельзя отправлять пищевые отходы, влажные салфетки, средства личной гигиены, жиры и масла, наполнители для кошачьих туалетов, а также строительный и бытовой мусор.

Россияне часто отправляют в канализацию не только воду и отходы жизнедеятельности, но и множество предметов, которые не должны там оказаться. О шокирующих находках в трубах ранее рассказывал Life.ru.