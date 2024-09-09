Россиянам рассказали, куда обращаться, если не нравится вода из-под крана Эксперт Броцман: При изменении качества воды из-под крана можно обратиться в УК 9 сентября, 05:00 За плохую воду можно получить перерасчёт. Обложка © Freepik.com

Вода из-под крана нередко вызывает у россиян вопросы. Что делать и куда обращаться, если её качество изменилось в худшую сторону, Life.ru рассказал операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Вода в многоквартирных домах должна соответствовать нормам, которые прописаны в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания». На водоочистных сооружениях следят за качеством ресурса на постоянной основе. Перед подачей воды потребителям в обязательном порядке проводится забор воды для проверки её качеств. Андрей Броцман Операционный директор ГК «Росводоканал»

Отклонения от нормы — даже самые незначительные — возможны лишь по согласованию с Роспотребнадзором, отмечает эксперт.

Если вы заметили какие-либо изменения в качестве воды, можно обратиться в управляющую компанию. Если причину проблемы не выявили, следующая ступень — ресурсоснабжающая организация. Именно их лаборатория занимается проведением экспертиз подаваемой в жилые дома воды. Если и эти компании не реагируют на жалобы по поводу неудовлетворительного качества воды, собственники жилья могут обратиться в Роспотребнадзор.

А собственники частных домов также могут на платной основе проверить качество воды из индивидуальных скважин.

Можно ли получить перерасчёт за плохую воду? По словам Броцмана, это возможно, хоть и сложно.

«Перерасчёт оплаты за использованный ресурс в данном случае возможен по письменному заявлению собственника жилья. Каждый такой случай рассматривается индивидуально. Чтобы добиться рассмотрения этого вопроса, жильцам нужно доказать, что вода, подаваемая в их дом, не соответствует нормам СанПиН. Если экспертиза показала, что вода действительно некачественная, нужно определить, в чьей зоне ответственности проблема — управляющей или ресурсоснабжающей компании», — рассказал эксперт.

Что же делать, если вода соответствует СанПиН, но на вкус она всё равно кажется странной? Такое нечасто, но действительно бывает. Человек привыкает к «своей» воде: она ему кажется всегда вкуснее, чем в другом районе или городе. Поэтому, возможно, он просто попробовал непривычную воду. Также иногда резко меняется качество воды в источнике, из которого идёт забор на очистку. На очистной станции корректируется режим очистки, что может несколько изменить вкус воды.

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