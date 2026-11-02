Работающие пенсионеры в России в среднем получают больше 24 тысяч рублей в месяц. За год показатель увеличился почти на три тысячи рублей. Такие данные следуют из статистики Социального фонда России, которую проанализировало РИА «Новости».

Согласно материалам ведомства, на 1 сентября 2026 года средний размер пенсионного обеспечения трудоустроенных граждан достиг 24 057 рублей. Для сравнения: в сентябре прошлого года аналогичная выплата составляла около 21 345 рублей. Таким образом, за год разница превысила 2,7 тысячи рублей.

Отдельную статистику приводит Росстат. Средний размер пенсий среди всех российских пенсионеров — как работающих, так и неработающих — в сентябре составил около 25,5 тысячи рублей. За год этот показатель увеличился на 8,3%.

При этом речь идёт именно о средних значениях по стране. Фактический размер пенсионного обеспечения у конкретного человека может отличаться в зависимости от его трудового стажа, заработка и других обстоятельств.