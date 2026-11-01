Социальные пенсии в России с 1 апреля 2027 года планируют увеличить на 6,8%. Повышение затронет граждан, которым не хватает трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии, а также людей с инвалидностью и детей, потерявших кормильца. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал председатель Президиума Центрального правления Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«С 1 апреля произойдёт индексация социальных пенсий. Они будут проиндексированы на 6,8%», — сообщил эксперт.

Прибавку получат в том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства и граждане, не имеющие необходимого страхового стажа. Индексация социальных пенсий уже предусмотрена проектом бюджета Социального фонда на 2027 год, который Госдума приняла в первом чтении.

Отдельные изменения ждут получателей страховых пенсий. Для них в 2027 году предусмотрены два этапа повышения: с 1 февраля выплаты планируется увеличить на 6,8% с учётом прогнозируемой инфляции, а с 1 апреля — дополнительно на 3,3%. Второй перерасчёт будет связан с динамикой доходов Социального фонда.