Шахматный триумф в стиле ню: Бурная реакция болгарина на победу над Карлсеном попала на видео

Болгарский шахматист Волен Дюльгеров устроил бурное празднование прямо перед камерой, обыграв Магнуса Карлсена на турнире Chess Club Showdown. Он разорвал на себе футболку, снял штаны и начал громко кричать.

Болгарский шахматист Волен Дюльгеров разделся после победы над Магнусом Карлсеном. Видео © Х / JazzBG

Дюльгеров выступал под ником Witty_Alien и играл чёрными фигурами. В простой позиции Карлсен допустил грубую ошибку, неудачно сходив ладьёй, после чего соперник перехватил инициативу. Болгарин объявил два шаха подряд, а норвежец вскоре признал поражение.

Партия завершилась уже на 21-м ходу. Пока Дюльгеров праздновал успех, Карлсен осмыслил допущенную ошибку и сдался. Для болгарского игрока эта победа стала одним из самых ярких эпизодов турнира.

Выступавшая за Дюльгерова каманда 9zTeam в итоге выиграла весь Chess Club Showdown. Призовой фонд командного соревнования составил $25 тысяч. Турнир проходит ежемесячно на платформе Chess.com в формате матчей и арен между клубами.

35-летний Карлсен остаётся лидером рейтинга Международной шахматной федерации. Первую строчку списка ФИДЕ он удерживает уже 15 лет. Норвежец также является 16-м чемпионом мира по шахматам.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен оттолкнул объектив камеры после проигрыша россиянину Владиславу Артемьеву в седьмом раунде мирового чемпионата по рапиду в Дохе (Катар). Инцидент произошёл в момент, когда оператор подошёл к экс-чемпиону мира сразу после его досрочной сдачи партии на 29-м ходу. В этой встрече Карлсен играл чёрными фигурами.