Певца SHAMAN (Ярослава Дронова) внесли в базу портала «Война и санкции» Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Основаниями украинская сторона назвала поддержку артистом специальной военной операции и политики президента России Владимира Путина.

В карточке также перечислены выступления певца на патриотических концертах, в том числе в исторических российских регионах.

Авторы записи охарактеризовали Дронова как «главного патриотического артиста России» и «голос специальной военной операции». Отдельно они указали, что исполнитель гордится совместным исполнением гимна России с Путиным.

Ранее, в феврале 2025 года, Служба безопасности Украины заочно предъявила SHAMAN обвинение, связанное с поддержкой СВО и героизацией российской армии. Кроме того, певец включён в базу украинского сайта «Миротворец»*. Там ему приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее почётный президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко попал в базу War&Sanctions ГУР МО Украины. Авторы ресурса обвиняют экс-спортсмена в поддержке политики российского руководства и публичных высказываниях о Крыме. Среди оснований для включения в перечень также указаны участие бывшего бойца в президентской кампании Владимира Путина в качестве доверенного лица в 2018 году и съёмки в предвыборном ролике «Единой России» в 2026-м.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.