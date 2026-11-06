В семье народной артистки России Аниты Цой Новый год не обходится без шашлыков, которые готовят прямо на улице в морозную погоду. Певица призналась, что особенно любит заносить горячее мясо с холода в дом. О необычной традиции исполнительница рассказала Пятому каналу перед концертом в честь 65-летия Кремлёвского дворца.

«Зимой очень круто, когда на морозе жаришь шашлыки — прям с мороза заносишь в дом. Это всегда придаёт настроение», — поделилась Цой.

Анита Цой рассказала о семейной традиции жарить шашлыки на Новый год. Видео © Пятый канал

Однако одними шашлыками праздничное меню артистки не ограничивается. Главное место на столе неизменно занимает оливье. Певица призналась, что просто не представляет без этого салата встречу Нового года.

Рядом с традиционным русским угощением обязательно появятся корейские блюда. По словам Цой, семья готовит кимчи и пигоди — паровые пирожки с мясной начинкой, которым артистка придаёт особое символическое значение.

«Кимчи обязательно поставим на стол, в противовес оливье. Сделаем корейские пампушки пигоди — вкусные пирожки с мясом на пару, они олицетворяют прибыль и здоровье», — объяснила исполнительница.

Впрочем, для певицы важнее праздничных угощений возможность собрать за одним столом всех близких. Из-за плотного графика и постоянных дел родственникам нечасто удаётся проводить время вместе. Поэтому предстоящий Новый год Цой надеется встретить в семейном кругу, сохранив любимые традиции.