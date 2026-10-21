«Лучше сегодня, чем через 10 лет»: Анита Цой обзавелась местом на кладбище

Певица Анита Цой уже позаботилась о собственном захоронении и даже обсудила с родственниками, как они хотели бы уйти в последний путь. Правда, близкие сначала восприняли такую предусмотрительность как странность. О необычных семейных разговорах народная артистка России рассказала Пятому каналу на праздновании 30-летия МУЗ-ТВ.

Анита Цой объяснила, зачем купила место на кладбище. Видео © Пятый канал

В семье певицы уже есть два склепа — со стороны её родственников и семьи мужа. Цой считает, что откладывать подобные вопросы не стоит, особенно с учётом стоимости участков на кладбищах.

«Лучше сегодня купить это всё, чем через десять лет, когда цены ещё больше взвинтят», — объяснила артистка.

К собственной смерти исполнительница относится без страха и лишних суеверий. Для неё покупка места на кладбище — такой же практический вопрос, как приобретение квартиры. Однако родственники поначалу не оценили её подход.

«Конечно, вначале разговор приняли в штыки. Они решили, что я с ума сошла», — призналась певица.

Теперь в семье спокойно обсуждают даже такие деликатные вещи, как выбор между традиционным погребением и кремацией. Сама Цой считает важным сохранять семейные захоронения, чтобы следующие поколения могли приходить к могилам предков и помнить историю своего рода.

Особенно артистку впечатлило кладбище-парк в Южной Корее. Вместо привычных памятников там растут деревья и кустарники, а имена усопших указаны на небольших табличках. По словам певицы, люди приходят туда не только почтить память близких, но и просто погулять среди зелени.