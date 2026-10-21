«Лучше сегодня, чем через 10 лет»: Анита Цой обзавелась местом на кладбище
Анита Цой призналась, что заранее купила себе место на кладбище
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Певица Анита Цой уже позаботилась о собственном захоронении и даже обсудила с родственниками, как они хотели бы уйти в последний путь. Правда, близкие сначала восприняли такую предусмотрительность как странность. О необычных семейных разговорах народная артистка России рассказала Пятому каналу на праздновании 30-летия МУЗ-ТВ.
Анита Цой объяснила, зачем купила место на кладбище. Видео © Пятый канал
В семье певицы уже есть два склепа — со стороны её родственников и семьи мужа. Цой считает, что откладывать подобные вопросы не стоит, особенно с учётом стоимости участков на кладбищах.
«Лучше сегодня купить это всё, чем через десять лет, когда цены ещё больше взвинтят», — объяснила артистка.
К собственной смерти исполнительница относится без страха и лишних суеверий. Для неё покупка места на кладбище — такой же практический вопрос, как приобретение квартиры. Однако родственники поначалу не оценили её подход.
«Конечно, вначале разговор приняли в штыки. Они решили, что я с ума сошла», — призналась певица.
Теперь в семье спокойно обсуждают даже такие деликатные вещи, как выбор между традиционным погребением и кремацией. Сама Цой считает важным сохранять семейные захоронения, чтобы следующие поколения могли приходить к могилам предков и помнить историю своего рода.
Особенно артистку впечатлило кладбище-парк в Южной Корее. Вместо привычных памятников там растут деревья и кустарники, а имена усопших указаны на небольших табличках. По словам певицы, люди приходят туда не только почтить память близких, но и просто погулять среди зелени.
Летом Анита Цой опровергла слухи о смертельном заболевании. Певица объяснила, что её госпитализация в онкологический центр была связана не с раком, а с болезнью Грейвса — аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Артистке потребовалось лечение радиоактивным йодом, поскольку прежняя терапия перестала помогать.