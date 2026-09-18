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Опубликовано 18 сентября, 14:00

Шехзаде Баязид из «Великолепного века» оказался среди задержанных по делу о наркотиках

Звезду «Великолепного века» Араса Булута Ийнемли задержали по делу о наркотиках

Арас Булут Ийнемли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iynemliarasbulut

Арас Булут Ийнемли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iynemliarasbulut

Турецкого актёра Араса Булута Ийнемли, известного по роли шехзаде Баязида в сериале «Великолепный век», задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. Об этом сообщает Haberler со ссылкой на материалы расследования прокуратуры Бакыркёя.

Операция прошла 18 сентября. По данным издания, следствие выдало распоряжения о задержании, обысках и проведении биологических исследований в отношении 18 подозреваемых, к настоящему моменту задержаны 15 человек.

В прокуратуре заявили, что по части фигурантов имеются данные, которые, по версии следствия, указывают на употребление наркотических и стимулирующих веществ, содействие их употреблению либо предоставление помещений для этого. Какой именно эпизод вменяется Ийнемли, отдельно не уточняется.

Арас Булут Ийнемли родился в Стамбуле в 1990 году. Широкую известность в Турции он получил после сериала «Бесценное время», а российскому зрителю знаком прежде всего как исполнитель роли шехзаде Баязида в «Великолепном веке».

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В 2026 году турецкие правоохранители уже неоднократно проводили антинаркотические операции с участием представителей шоу-бизнеса. В рамках других расследований в поле зрения силовиков попадали актёры, музыканты и модели. Life.ru сообщал, что в Стамбуле по делу о наркотиках задержали актрису Берен Саат и её мужа Кенана Догулу. Всего тогда в рамках операции были доставлены в полицию 22 представителя шоу-бизнеса.

Больше новостей о звёздах кино и телевидения — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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