Шесть человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Турции
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Шесть человек, среди которых четверо детей, погибли после падения легкового автомобиля в оросительный канал на юго-востоке Турции. Трагедия произошла в районе Нусайбин провинции Мардин, сообщает газета Hürriyet.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге между Нусайбином и Джизре. В районе сельского квартала Тепеалты машина съехала с проезжей части и оказалась в канале.
На место происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники жандармерии. В салоне автомобиля спасатели обнаружили тела четверых детей в возрасте от пяти до 11 лет.
«Две женщины были доставлены в государственную больницу Нусайбина. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось», — говорится в сообщении издания.
Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек при падении туристического микроавтобуса в обрыв в Турции. Авария произошла в провинции Испарта, где водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Ещё 16 человек получили травмы.
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