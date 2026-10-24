Шесть человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Турции

Шесть человек, среди которых четверо детей, погибли после падения легкового автомобиля в оросительный канал на юго-востоке Турции. Трагедия произошла в районе Нусайбин провинции Мардин, сообщает газета Hürriyet.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на дороге между Нусайбином и Джизре. В районе сельского квартала Тепеалты машина съехала с проезжей части и оказалась в канале.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники жандармерии. В салоне автомобиля спасатели обнаружили тела четверых детей в возрасте от пяти до 11 лет.

«Две женщины были доставлены в государственную больницу Нусайбина. Несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось», — говорится в сообщении издания.

Ранее Life.ru сообщал о гибели четырёх человек при падении туристического микроавтобуса в обрыв в Турции. Авария произошла в провинции Испарта, где водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. Ещё 16 человек получили травмы.