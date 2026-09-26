Шесть лет спустя: Петербург окончательно отменяет ковидные ограничения
В Петербурге с 1 октября отменят действующие с 2020 года ковидные ограничения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Санкт-Петербурге с 1 октября перестанут действовать ограничения, введённые ещё в 2020 году из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство города.
Основанием стало предписание главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С 1 октября утратит силу постановление правительства Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Одновременно отменяются все последующие городские нормативные акты, которыми на протяжении пандемии в это постановление вносились изменения.
Большую часть жёстких антиковидных ограничений в Петербурге сняли ещё несколько лет назад. В частности, с мая 2022 года обязательный масочный режим сменили на рекомендательный. Однако само постановление № 121 продолжало действовать. В декабре 2025 года Life.ru сообщал о продлении оставшихся мер до конца 2026-го. К тому моменту фактически сохранялись отдельные ограничения и рекомендации, в том числе связанные с проведением массовых мероприятий. Теперь этот правовой режим завершится раньше установленного срока.
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