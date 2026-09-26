Шесть лет спустя: Петербург окончательно отменяет ковидные ограничения

Большую часть жёстких антиковидных ограничений в Петербурге сняли ещё несколько лет назад. В частности, с мая 2022 года обязательный масочный режим сменили на рекомендательный. Однако само постановление № 121 продолжало действовать. В декабре 2025 года Life.ru сообщал о продлении оставшихся мер до конца 2026-го. К тому моменту фактически сохранялись отдельные ограничения и рекомендации, в том числе связанные с проведением массовых мероприятий. Теперь этот правовой режим завершится раньше установленного срока.