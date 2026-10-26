Шестерых сотрудников Scandal Bar в Петербурге уличили в употреблении наркотиков

В петербургском Scandal Bar сразу шестеро сотрудников получили административные протоколы за употребление наркотиков после полицейского рейда. Среди нарушителей оказались два охранника, текильщица, диджей, администратор и зазывала, пишет региональное МВД.

В Петербурге после наркорейда в баре 17 человек отправили на освидетельствование. Видео © Telegram /Петербургская полиция

Правоохранители нагрянули в заведение в центре Северной столицы 24 октября. Проверку организовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке специального полка полиции и кинологов. Во время осмотра помещений на набережной канала Грибоедова оперативники обнаружили подозрительный пакетик с белыми кристаллами и два баллона с закисью азота.

Всего на медицинское освидетельствование направили 17 человек, в том числе семерых работников бара и 35-летнюю генеральную директорку. После процедур персонал доставили в отдел полиции Центрального района для дальнейшей проверки. Экспертиза тем временем установила, что найденный в заведении порошок является мефедроном массой 1,81 грамма.

«В отношении шестерых работников бара, в числе которых: двое охранников, «текильщица», администратор, ди-джей и так называемый «зазывала», составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 6.9. КоАП РФ за потребление наркотических средств и психотропных веществ. 39-летняя работница кухни – иностранная гражданка – привлечена к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

На этом разбирательство не завершилось. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Окончательное процессуальное решение пока не объявлено.

Ранее Life.ru сообщал о масштабном полицейском рейде на фестивале электронной музыки «Белая. Снежная королева» в Санкт-Петербурге. Проверка прошла в Ледовом дворце Невского района, где сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков работали совместно с кинологами, бойцами СОБР, ОМОН и специального полка полиции. По итогам мероприятия 18 посетителей направили на медицинское освидетельствование из-за подозрения на наркотическое опьянение.