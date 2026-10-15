В Петербурге полиция устроила наркорейд на фестивале «Белая. Снежная королева»

В Санкт-Петербурге полиция устроила масштабный наркорейд на фестивале электронной музыки «Белая. Снежная королева». По итогам проверки 18 посетителей направили на медицинское освидетельствование из-за подозрения на наркотическое опьянение, сообщили в ведомстве.











Мероприятие проходило в Ледовом дворце в Невском районе города. В операции участвовали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков петербургского главка МВД совместно с местными правоохранителями. К обеспечению порядка также привлекли кинологов со служебными собаками, специальный полк полиции, бойцов СОБР и ОМОН.

«По результатам химикотоксикологического исследования будет приниматься решение о привлечении наркопотребителей к административной ответственности. Ещё 6 человек были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал о двух участниках фестиваля электронной музыки Solar Systo Togathering в Ленинградской области, которые впали в кому после употребления психоактивных веществ. Оба пострадавших попали в реанимацию с тяжёлым отравлением. Само мероприятие проходило на берегу Финского залива в районе мыса Кюрённиеми и продолжалось пять дней.