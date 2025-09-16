Владимир Путин
16 сентября, 08:35

Два человека впали в кому после фестиваля электронной музыки в Ленобласти

Обложка © Life.ru

Два участника фестиваля Solar Systo Togathering в Ленобласти были госпитализированы в реанимацию с тяжёлым отравлением после употребления психоактивных веществ. Об этом стало известно из Telegram-канала Mash.

Первой была обнаружена без сознания уроженка Владивостока, которую в состоянии комы доставили в медицинское учреждение. Известно, что ей 31 год. Спустя несколько часов в лесном массиве на 59-м километре Приморского шоссе нашли тело молодого человека, также впавшего в кому после употребления запрещённых веществ. Его экстренно направили в реанимацию.

Пятидневный фестиваль Solar Systo Togathering проходил на берегу Финского залива в районе мыса Кюрённиеми. Участники жили в палатках, слушали музыку, а также организовывали практики и мини-вечеринки. По словам организаторов, фестиваль является местом, где люди объединяются, чтобы «раскрыть в себе созидательную искру».

Ранее Life.ru рассказывал, что правоохранители задержали пытавшегося провезти наркотики мужчину в Рязанской области. Горе-курьер задержан и помещён под стражу.

