ФТС пресекла поставку наркотиков на 23 млн рублей в Московской области

Федеральная таможенная служба пресекла контрабанду более 4,6 кг синтетического наркотика α-PVP. Стоимость партии на нелегальном рынке оценили примерно в 23 млн рублей.





Операцию провели сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни. В Московской области они задержали 25-летнего иностранца во время передачи запрещённого вещества.

Пакеты с порошком обнаружили на заднем сиденье автомобиля. Экспертиза подтвердила, что в них находился α-PVP, также известный как N-метилэфедрон, общей массой более 4,6 кг.

Во время допроса задержанный, по данным таможенной службы, рассказал о работе в составе организованной группы. По версии следствия, он собирался вывезти наркотик в Киргизию для последующего сбыта.

В отношении мужчины в России возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Параллельно в Киргизии задержали предполагаемого получателя груза. В операции участвовали сотрудники Государственной таможенной службы при Кабинете министров республики и МВД Киргизии.

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее в Уссурийске таможенники предотвратили незаконный вывоз трепанга, спрятанного в обуви. В пункте пропуска «Пограничный» служебная собака по кличке Зара обнаружила попытку провезти сушёный трепанг. По информации пресс-службы ФТС России, лабрадор проявил внимание к обуви двух иностранцев.