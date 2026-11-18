В Telegram появится возможность прятать переписки так, что их нельзя будет обнаружить даже через поиск. Новую функцию нашли в бета-версии мессенджера 13.2 для macOS, сообщил профильный канал teleLakel.

Чтобы скрыть чат, пользователю потребуется придумать секретную фразу длиной не менее восьми символов. После её ввода в поисковую строку откроется отдельный раздел, где можно выбрать переписки, которые нужно спрятать. Причём таких паролей разрешат создавать несколько — каждый будет открывать собственный набор чатов.

Скрытые беседы полностью исчезнут из основного списка, папок и результатов поиска. Уведомления о новых сообщениях приходить не будут, а входящие звонки от собеседников автоматически отклонятся. Даже счётчик непрочитанных сообщений на значке приложения не выдаст наличие тайной переписки.

Режим будет автоматически закрываться при блокировке экрана, переходе компьютера в спящий режим или после пяти минут бездействия. При этом скрытие действует только на том Mac, где его настроили: на остальных устройствах переписки останутся видимыми.

Секретную фразу восстановить не получится. Если пользователь её забудет, вернуть скрытые беседы в общий список на компьютере можно будет только после выхода из аккаунта Telegram и повторного входа.

Ранее Life.ru рассказывал о разработке в Telegram отдельной новостной ленты с персональными рекомендациями. Её также обнаружили в бета-версии для macOS. Предполагается, что пользователи смогут собирать публикации интересующих каналов в едином потоке, выбирать тематики и просматривать персональные подборки.