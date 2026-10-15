В Telegram обнаружили новую ленту новостей с персональными рекомендациями

В Telegram может появиться отдельная лента новостей с персональными рекомендациями, работающая по принципу популярных социальных сетей. Новую функцию обнаружили в бета-версии мессенджера для macOS. Раздел позволит просматривать публикации каналов в едином потоке и выбирать интересующие темы.

Судя по найденным в коде приложения элементам интерфейса, новая вкладка получит название «Новости» и будет состоять из двух разделов — «Добавленные» и «Для вас». Первый предназначен для каналов, которые пользователь самостоятельно включит в свою ленту.

В разделе «Для вас» предполагается персональная подборка публикаций. Пользователи смогут настраивать интересующие их категории, придумывать для них собственные названия и выбирать эмодзи. Таким образом, вместо просмотра отдельных каналов можно будет переходить к подборкам материалов по определённым темам.

Разработчики предусмотрели и дополнительные инструменты для работы с лентой. В ней появятся поиск, уведомления о новых публикациях и возможность отмечать просмотренные записи как прочитанные. Из подборки можно будет открыть исходный пост, перейти в канал или чат, а также скопировать ссылку.

Для ускорения работы приложения предусмотрена предварительная загрузка медиафайлов, аватаров и историй. Благодаря этому изображения и видео смогут открываться быстрее при прокрутке новостной ленты.

Новая возможность пока обнаружена только в тестовой версии приложения. Официального объявления о запуске ленты, сроках её появления и доступности на Android и iOS не было. Поэтому говорить о том, что функция обязательно появится у всех пользователей, преждевременно.

Ранее Life.ru сообщал о необычной уязвимости Telegram, получившей название «стикер смерти». В сентябре стало известно о вредоносном стикере, который мог вызывать постоянные сбои приложения. Проблема затрагивала мобильные и компьютерные версии мессенджера. Для восстановления работы пользователям рекомендовали удалить сообщение с проблемным стикером через веб-версию Telegram.