Пользователей Telegram предупредили о «стикере смерти»

В Telegram начали распространять вредоносный стикер, способный вызвать постоянные сбои в работе приложения на смартфонах и компьютерах. Внешне «стикер смерти» выглядит как обычный оранжевый кружок, а для запуска сбоя пользователю даже не требуется нажимать на него.

«Стикер смерти». Видео © Baza

Внутри файла прописана отрисовка звезды с огромным количеством лучей. При обработке такого объекта Telegram пытается отобразить изображение, перегружает приложение и аварийно закрывается. После повторного запуска процесс может начаться снова, если проблемный стикер остаётся в одном из открываемых чатов.

Размер самого файла при этом составляет лишь несколько сотен байт. Сбой, как утверждается, связан не с его весом, а со сложностью заложенной в изображение команды отрисовки.

Baza пишет, что проблема затрагивает версии Telegram для iOS, Android и компьютеров. Вернуть нормальную работу мессенджера можно, удалив сообщение с проблемным стикером через веб-версию Telegram.

Ранее сообщалось, что МВД закрыло крупнейший «теневой рынок» в Telegram. Был задержан его администратор.