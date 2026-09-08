В одном из городов России задержан владелец крупного Telegram-канала. Спецслужбы взяли подозреваемого прямо при выходе из подъезда. Его обвиняют в организации масштабной торговли персональными сведениями граждан.

Задержан админ Telegram-канала с базами данных россиян. Видео © Telegram / МВД России

По версии следствия, ресурс предоставлял доступ к украденным архивам. В нелегальный оборот попали базы операторов мобильной связи, крупных банковских организаций и социальных ведомств. Покупателями выступали черные кредиторы и мошенники.

Задержанный не стал отпираться. Он полностью признал вину, рассказал об устройстве сети и начал активно помогать следствию. За содействие правоохранителям суд назначил ему мягкий надзор вместо камеры.

Мера пресечения оказалась достаточно гуманной. Фигуранту назначили запрет определённых действий. Ему нельзя пользоваться интернетом и покидать жилье в ночное время.

Однако этот человек был лишь публичным лицом схемы. У него имелись сообщники, которые искали исполнителей. Они координировали наем новых кадров и распределяли задачи внутри преступной группы.

Эти участники были взяты оперативниками ранее. Следствие доказало их причастность к прямой выгрузке файлов и дроперству. На данный момент все они уже получили судебные приговоры.

Юридическая квалификация содеянного крайне серьёзна. Уголовные дела возбуждены по фактам разглашения банковской тайны и неправомерного доступа к технике. Также фигурирует статья о превышении должностных полномочий. Организаторам черного рынка цифровых личностей грозят длительные сроки заключения.

Напомним, киберполиция МВД России нанесла серьёзный удар по нелегальному рынку данных. Правоохранительные органы пресекли работу популярного телеграм-канала, который функционировал как полноценная торговая площадка конфиденциальной информации.