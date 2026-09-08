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Регион
Опубликовано 8 сентября, 08:18

Данные россиян больше не продаются: МВД закрыло крупнейший «теневой рынок» в Telegram

МВД РФ пресекло работу нелегального Telegram-канала с базой данных россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JarTee

Киберполиция МВД России нанесла серьёзный удар по нелегальному рынку данных. Правоохранительные органы пресекли работу популярного телеграм-канала, который функционировал как полноценная торговая площадка конфиденциальной информации.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сервис предлагал доступ к закрытым базам данных операторов связи, кредитных организаций и различных органов исполнительной власти. По сути, злоумышленники создали «теневой маркетплейс», где любой желающий мог купить сведения о гражданах России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБК МВД России не только полностью прекратили работу ресурса, но и установили личность его организатора. Предполагаемый преступник уже задержан.

На данный момент функционирование канала полностью заблокировано. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств деятельности задержанного.

Конец «Глаза бога»: В России закрыли пять сайтов, торговавших паспортами пользователей
Конец «Глаза бога»: В России закрыли пять сайтов, торговавших паспортами пользователей

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что деятельность площадок, подобных известному сервису «Глаз бога», была пресечена. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли серверное оборудование, которое сейчас подвергается детальному изучению. По предварительным данным, на этих сайтах осуществлялась продажа конфиденциальной информации, включая данные паспортов и сведения о банковских счетах граждан.

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Оксана Попова
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