Данные россиян больше не продаются: МВД закрыло крупнейший «теневой рынок» в Telegram

Киберполиция МВД России нанесла серьёзный удар по нелегальному рынку данных. Правоохранительные органы пресекли работу популярного телеграм-канала, который функционировал как полноценная торговая площадка конфиденциальной информации.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сервис предлагал доступ к закрытым базам данных операторов связи, кредитных организаций и различных органов исполнительной власти. По сути, злоумышленники создали «теневой маркетплейс», где любой желающий мог купить сведения о гражданах России.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБК МВД России не только полностью прекратили работу ресурса, но и установили личность его организатора. Предполагаемый преступник уже задержан.

На данный момент функционирование канала полностью заблокировано. Правоохранители продолжают работу по выявлению всех обстоятельств деятельности задержанного.

Ранее заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что деятельность площадок, подобных известному сервису «Глаз бога», была пресечена. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли серверное оборудование, которое сейчас подвергается детальному изучению. По предварительным данным, на этих сайтах осуществлялась продажа конфиденциальной информации, включая данные паспортов и сведения о банковских счетах граждан.