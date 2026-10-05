Школа, детсад и дома для приёмных семей: Как устроена «Точка будущего» в Якутии

В якутском Жатае официально открылся образовательный комплекс «Точка будущего» — большой благотворительный проект, рассчитанный более чем на тысячу детей. Одним из людей, стоявших у его истоков, стал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, сооснователь фонда «Новый дом».

Первая «Точка будущего» несколько лет работает в Иркутске, а идея создать второй комплекс появилась вскоре после её запуска. В 2020 году проект обсуждали глава Якутии Айсен Николаев, предприниматель Альберт Авдолян и сам Чемезов. Спустя два года в Жатае началось строительство при участии спонсоров, в том числе бизнесмена Александра Исаева.

Задумка была в том, чтобы построить не просто школу с современными классами, а полноценную среду, где ребёнок может учиться, заниматься спортом, пробовать себя в разных профессиях и при этом не выпадать из обычной школьной жизни. Отдельный акцент сделали на совместном обучении детей из обычных и приёмных семей, а также ребят с особыми образовательными потребностями.

Ролик об открытии комплекса «Точка будущего» © БФ «Новый дом»

Комплекс получился действительно большим. Территория занимает более 26 гектаров. Школа рассчитана на 840 учеников, дошкольное отделение — ещё на 200 детей. Кроме обычных классов здесь появились лаборатории, мастерские, спортивный комплекс с бассейном, зал художественной гимнастики и пространства для дополнительного образования.

Есть и вещи, привязанные именно к региону. В образовательную программу включены занятия на якутских музыкальных инструментах и национальными видами спорта. Для приезжающих педагогов предусмотрено жильё, отдельные дома построены для семей с приёмными детьми.

Владимир Путин ходе встречи, посвящённой открытию образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Фото © Пресс-служба Кремля

Финансирование проекта тоже строилось не по обычной для городской школы схеме. Комплекс создавался как частная благотворительная инициатива фонда «Новый дом», а в строительстве участвовали и представители крупного бизнеса, работающего в регионе. Власти Якутии ранее сообщали, что средства на проект направляли в том числе акционеры компании «Эльгауголь», которая разрабатывает Эльгинское месторождение.

К началу нынешнего учебного года «Точка будущего» уже фактически заработала. 1 сентября здесь приняли первых учеников — более 330 школьников с первого по восьмой класс, а в детском саду начали работу десять групп. Выходить на полную проектную мощность комплекс будет постепенно.

5 октября состоялось уже официальное открытие. В церемонии по видеосвязи принял участие Владимир Путин. Он поблагодарил организаторов проекта и заявил, что в жизни нет ничего важнее детей.