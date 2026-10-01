Школьник потерял сознание и перестал дышать после энергетика и корвалола

16-летний москвич едва не погиб из-за опасного сетевого увлечения. Юноша рискнул здоровьем, смешав корвалол с энергетиком ради «прихода опьянения», узнал SHOT.

Около восьми вечера самочувствие тинейджера резко ухудшилось. У парня участилось сердцебиение, появились сложности с речью, а дыхание стало прерывистым.

Состояние осложнилось симптомами острой интоксикации, после чего пострадавший «совсем отключился». Прибывшая бригада медиков успела провести реанимацию и поставить капельницу.

Специалисты настоятельно рекомендовали срочную госпитализацию, однако родители категорически отказались от стационарного лечения. Они настояли, чтобы сын оставался дома под их присмотром.

Сейчас подобные эксперименты с аптечными препаратами становятся серьёзной угрозой. Врачи предупреждают: последствия таких коктейлей могут оказаться фатальными.

Ранее Life.ru уже рассказывал о распространении среди школьников так называемых «корвалольных коктейлей». Тогда подростки также смешивали препарат с энергетиками, газировкой, соками и другими средствами, а врачи предупреждали о риске отравления, нарушений дыхания, работы сердца и потери сознания.