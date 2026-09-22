Школьников Самары оставили дома из-за смертельной атаки украинских БПЛА

Занятия первой смены в школах Куйбышевского района Самары отменили после ночной массированной атаки беспилотников, которая унесла жизнь человека. О решении родителей начали уведомлять классные руководители через школьные чаты. Сам факт крупной атаки на регион ранее подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев.

Педагоги попросили утром не отправлять детей не только на уроки, но и в дошкольные учреждения. Меру объяснили необходимостью обеспечить безопасность несовершеннолетних.

«Уважаемые родители! В целях обеспечения безопасности, убедительно прошу воздержаться от направления детей в школу и дошкольное учреждение. Сегодня занятий в школе не будет», — говорится в одном из сообщений.

Ранее Life.ru сообщал о крупной атаке украинских беспилотников на Самарскую область. Известно, что один человек погиб в ходе налёта. Ещё четверо местных жителей получили травмы различной степени тяжести.