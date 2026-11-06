Обычный поход за покупками в американском штате Нью-Джерси обернулся одним из крупнейших лотерейных выигрышей в истории США. Неизвестный покупатель сорвал джекпот в 847 миллионов долларов, причём счастливый билет был приобретён в обычном супермаркете. Теперь организаторы розыгрыша ждут, когда новоиспечённый мультимиллионер объявится за деньгами. Об этом сообщила лотерея штата.

Удачу принёс билет Powerball, купленный в автомате магазина Wegmans в городе Монтвейл. Как выяснил телеканал News 12, покупку совершили 3 ноября в 10:46 утра. Уже на следующий вечер выяснилось, что билет угадал все шесть выигрышных номеров: 15, 34, 41, 53, 56 и дополнительный 21.

Однако между объявленными 847 миллионами и реальными деньгами на счёте есть существенная разница. Победителю предстоит выбрать: получать всю сумму частями в течение 29 лет или согласиться на единовременную выплату в 363,1 миллиона долларов. И это ещё до вычета налогов, предупреждают организаторы.

Личность обладателя состояния остаётся загадкой. По состоянию на 5 ноября за призом никто не обратился. Впрочем, счастливчик может вообще не раскрывать своё имя публике: законодательство Нью-Джерси позволяет победителям лотерей сохранять анонимность. Руководство местной лотереи уже посоветовало неизвестному игроку подписать билет, сфотографировать его и обратиться за помощью к юристам и финансовым консультантам.

Джекпот стал девятым по величине за всю историю Powerball и вторым крупнейшим в истории лотерей Нью-Джерси. Вероятность угадать все шесть номеров составляла примерно один шанс из 292 миллионов. Примечательно, что всего три месяца назад другой американский билет принёс своему владельцу ещё больше — 1,04 миллиарда долларов. Тот выигрыш разыграли в августе в Иллинойсе.

На удачной продаже заработал и сам супермаркет: ему положена премия в 30 тысяч долларов. Но сотрудники решили распорядиться неожиданным бонусом по-своему. По данным местных СМИ, деньги направят на благотворительную программу помощи нуждающимся, связанную с продовольственным банком Нью-Джерси.

Ранее Life.ru рассказывал об американце, который почти два месяца носил в кошельке выигрышный билет на миллион долларов и не знал об этом. Житель Мичигана Майкл Вандер Лугт обнаружил свою удачу совершенно случайно: ему не хватило наличных на газировку, и он решил проверить старые билеты, рассчитывая получить небольшую сумму. Выяснилось, что ещё в августе мужчина угадал пять основных номеров Powerball. Полученные деньги он собирается потратить на погашение ипотеки и инвестиции.