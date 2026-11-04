Жительница Подмосковья по имени Александра выиграла сразу два миллиона рублей в онлайн-лотерее, причём удачу ей принесли оба купленных билета. Каждый оказался выигрышным и пополнил её счёт на миллион рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Всё произошло во время обычного визита к брату. Пока появилось свободное время, женщина решила испытать удачу и приобрела два билета. Никаких специальных комбинаций Александра не высчитывала — числа выбирала интуитивно.

Когда стали известны результаты розыгрыша, победительница не сразу поверила увиденному. Она несколько раз перепроверила билеты, а на следующее утро снова открыла приложение, чтобы убедиться, что не ошиблась. Оба выигрыша оставались на месте.

Деньги Александра собирается потратить на семейные нужды. Часть суммы пойдёт на погашение ипотеки, а ещё часть — на оплату обучения любимой племянницы.

Примечательно, что это уже второй крупный лотерейный успех женщины за последние месяцы. В сентябре Александра ожидала вылета в командировку и решила скоротать время за розыгрышем прямо в аэропорту. Тогда ей достались 100 тысяч рублей.

Таким образом, за два удачных розыгрыша жительница Подмосковья получила призы на общую сумму 2,1 миллиона рублей. При этом, по её словам, никакой особой стратегии выбора билетов у неё нет.