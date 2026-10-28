Той-терьер принёс удачу: Нефтяник выиграл в лотерею и во второй раз стал миллионером

Житель Нижневартовска по имени Наби во второй раз стал лотерейным миллионером, купив счастливый билет по дороге в ветеринарную клинику. На этот раз заслуженный работник нефтегазовой отрасли выиграл более 10 миллионов рублей. Об пишет РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что в тот день вёз своего той-терьера к ветеринару и по пути решил испытать удачу. Для участия в розыгрыше он выбрал билет с числами, которые считает особенными.

«Отвозил в ветеринарную клинику мою собаку породы той-терьер. По пути решил поучаствовать в лотерее. Выбрал билет со своими знаковыми числами, которые держу в секрете», — поделился победитель.

Как выяснилось, это уже второй крупный выигрыш Наби. В 2009 году он получил миллион рублей в «Жилищной лотерее», а спустя 17 лет ему достался суперприз, превышающий прежний в десять раз. Выигранные деньги мужчина решил не оставлять себе. Всю сумму он разделил между двумя дочерьми.

Наби более 40 лет трудится оператором по добыче нефти и газа. В 2023 году ему присвоили почётное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Российской Федерации». Несмотря на крупные выигрыши, мужчина продолжает вести привычный образ жизни. Свободное время он проводит на даче, где вместе с супругой занимается огородом.