Россиянин увидел во сне деньги, купил лотерейный билет и во второй раз выиграл миллионы

Житель Тулы Александр Кульков во второй раз выиграл крупную сумму в лотерею и приобрёл собственное жильё. Весной 2026 года ему досталось 2,5 миллиона рублей, которые он потратил на двухкомнатную квартиру примерно в 40 километрах от города. Первый крупный выигрыш — один миллион рублей — мужчина получил в 2024 году и направил на погашение кредитов и долгов, пишет сайт MK.ru.

Вторая победа оказалась неожиданной: Александр собирался уйти из точки продаж в торговом центре, но продавец убедила его взять моментальный билет стоимостью 500 рублей. Именно он принёс 2,5 миллиона — в пяти игровых полях открылись суммы по 500 тысяч рублей каждая. Мужчина признался, что его «затрясло» от шока, а бабушка и мама не поверили в повторный крупный выигрыш.

Примечательно, что перед покупкой билетов Александру приснился сон, в котором он стёр защитный слой и увидел 45 миллионов рублей. После пробуждения он решил испытать удачу. Получив деньги, туляк выбрал квартиру, начал готовиться к ремонту и покупке мебели, а также посвятил время путешествиям.

По образованию Александр повар-кондитер, сейчас совмещает несколько занятий: занимается продвижением социальных сетей и пробует себя в актёрской сфере.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянин купил лотерейный билет 13-го числа и выиграл 13 миллионов рублей. Полученные деньги победитель планирует вложить в покупку квартиры, а часть потратить на путешествие.