Россиянин выиграл $1 млн в Дубае спустя семь лет после вещего сна

49-летний моряк из Владивостока Андрей выиграл $1 млн в розыгрыше Dubai Duty Free Millennium Millionaire спустя семь лет после того, как увидел во сне собственную победу в лотерее. Свою историю россиянин рассказал Khaleej Times.

Всё началось во время семейного отдыха в Дубае. Однажды ночью мужчину приснилось, что он сорвал там крупный куш, хотя о местных лотереях мужчина тогда даже не знал. Утром Андрей решил проверить, существуют ли такие розыгрыши, нашёл Dubai Duty Free и с тех пор несколько раз в год покупал билеты.

Ждать исполнения сна пришлось семь лет. Победным оказался билет №2577, приобретённый через интернет 24 июля. Моряк стал четвёртым россиянином, выигравшим миллион долларов за всю историю этой лотереи.

Новость о победе чуть не приняли за мошенничество. Когда организаторы позвонили 12 августа, моряк находился во Владивостоке у отца, а телефон оставил матери. Женщина ответила на звонок из Дубая и предупредила сына, что с ним, вероятно, пытаются связаться аферисты.

Сам Андрей сначала решил, что ему звонят по поводу работы: ранее он отправлял резюме в дубайские компании. Лишь после проверки номера билета мужчина понял, что стал миллионером.

Резко менять жизнь победитель не собирается. Значительную часть денег он хочет направить на образование троих детей, а также рассматривает благотворительность. Кроме того, россиянин думает вложиться в недвижимость в Дубае — например, купить квартиру, которой дети смогут пользоваться во время учёбы.

Неделей ранее студент из Калининградской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей буквально на следующий день после поражения в шахматном турнире. Деньги молодой человек решил оставить в качестве финансовой подушки, чтобы спокойно продолжить учёбу.