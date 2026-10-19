Видящий цифры в цвете москвич выиграл 13 миллионов рублей в лотерею

Журналист из Москвы Михаил Ивкин выиграл в лотерею почти 13 миллионов рублей, хотя сам считал выбранную комбинацию чисел неудачной. Мужчина обладает необычной особенностью восприятия — синестезией, благодаря которой цифры ассоциируются у него с определёнными цветами. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе лотереи.

Выигрыш составил 12 960 558 рублей. По словам москвича, при заполнении билета в мобильном приложении он заметил, что в комбинации преобладают холодные оттенки. Это заставило его усомниться в удаче, однако от покупки мужчина всё же не отказался.

«В моём восприятии у цифр есть цвета. Когда в мобильном приложении я заполнил числовую комбинацию в билете, то в нем было больше «холодных» цветов», — рассказал Михаил.

Такая особенность называется графемно-цветовой синестезией. Люди с этим типом восприятия непроизвольно связывают цифры и буквы с цветами. Подобное явление встречалось и у известных творческих личностей, в том числе у писателя Владимира Набокова. При этом сам победитель признаёт, что выигрыш оказался случайностью, а никакие комбинации или формулы не гарантируют успеха.

Полученными миллионами москвич намерен распорядиться практично: сначала погасить долги, а затем сделать ремонт в квартире. Михаил работает журналистом, креативным режиссёром и продюсером. Вместе с супругой он воспитывает дочь, а свободное время посвящает семье и даче. Среди его увлечений — аквапоника, позволяющая выращивать растения и разводить рыбу в единой замкнутой системе.

Ранее Life.ru рассказывал о медсестре из Тулы, выигравшей 12,5 миллиона рублей. Женщина связала удачу со своим любимым числом три, которое совпадает с датой её рождения. Перед победным розыгрышем она приобрела три билета, а накануне у неё чесалась ладонь, что победительница тоже сочла хорошей приметой. Полученные деньги россиянка решила направить на покупку недвижимости.