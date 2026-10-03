Позолоти ручку, я всю правду расскажу: Астролог не увидел выигрыш москвички в лотерею

Дизайнер из Москвы Светлана выиграла суперприз в размере 10,7 млн рублей, хотя использованная комбинация не содержала её привычных счастливых чисел. Ранее знакомый астролог говорил женщине, что крупного выигрыша у неё не будет, сообщает РИА «Новости».

Обычно москвичка выбирала числа, связанные с датами рождения — своего или дочери. Однако выигрышный билет оказался с другой комбинацией, которую сама Светлана, по её словам, вряд ли бы выбрала.

«Я даже как-то попросила знакомого астролога подсказать мне счастливые числа, но он сказал, что я никогда ничего не выиграю — всё будет доставаться только тяжёлым трудом», — поделилась Светлана.

В выигрышной комбинации не оказалось ни одного из чисел, которые женщина считала счастливыми. Суперприз ей достался вопреки прежнему прогнозу и собственной привычке выбирать билеты по определённому принципу.

Полученные 10,7 млн рублей москвичка собирается потратить на покупку квартиры. Светлана выросла в многодетной семье и, по её словам, в детстве у неё никогда не было собственной комнаты. Несмотря на постоянную работу и переработки, самостоятельно накопить на жильё ей не удавалось.

«Мы смотрим либо в Москве, либо в Подмосковье. Этого хватит, чтобы и у дочери комната была, и у меня», — рассказала женщина.

Ранее пенсионер из Тюменской области Юрий Москвин выиграл 5 млн рублей. Мужчина покупает лотерейные билеты с 1990-х годов и вместе с супругой превратил это в семейную традицию. До этого его крупнейший выигрыш составлял 80 тыс. рублей. Полученные деньги бывший инженер нефтяной отрасли решил вложить в ремонт загородного дома.