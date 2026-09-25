Счастливые числа пришли во сне: Учительница математики выиграла 10 млн в лотерею

Учительница математики из Иркутской области Наталья выиграла 10 миллионов рублей спустя три месяца после сна о крупном выигрыше. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам победительницы, накануне счастливого тиража нужные числа пришли ей в голову ночью. Именно эту комбинацию женщина затем выбрала для билета.

Наталья участвует в розыгрышах около двух лет. Ранее ей уже доставались 100 тысяч рублей, однако после этого почти два года крупных выигрышей не было. Уведомление о новом призе учительница увидела в приложении и сначала не поверила в сумму — в течение утра она несколько раз перепроверяла результат.

Несмотря на профессию, женщина не пыталась математически высчитать удачную комбинацию или найти закономерность в предыдущих результатах. Наталья считает свою победу стечением обстоятельств, а любимым числом называет тройку.

Выигранные 10 миллионов рублей учительница планирует потратить на покупку квартиры и улучшение жилищных условий. По её словам, произошедшее она пока до конца не осознала, а привычная жизнь после получения новости о выигрыше не изменилась.

Ранее Life.ru рассказывал о жителе Тулы, которому приснились миллионы перед вторым крупным выигрышем. Мужчина получил 2,5 миллиона рублей и направил деньги на покупку квартиры.